اكتشاف بقايا ديناصور في هذه الدولة

2019/02/05 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اكتشف باحثون بقايا ديناصور غير معروف في الأرجنتين وكانت هذه الأنواع تخيف الحيوانات المفترسة بالأشواك الطويلة على ظهرها، وفقا لموقع Phys.org .

وأشار الموقع إلى أنه " تم العثور على الهيكل العظمي للرأس والعنق من الديناصورات العاشبة التي عاشت قبل حوالي 140 مليون سنة، في باتاغونيا الأرجنتينية.



تم عرض نسخة من الاكتشاف في المركز العلمي والثقافي في بوينس آيرسوكان يطلق على النوع الجديد من الديناصورات اسم Bajadasaurus pronuspinax .



وقال أحد أصحاب هذه الدراسة، بابلو غالينا "نفترض أن هذه الأشواك الطويلة والحادة — طويلة جدا ورقيقة — على ظهر ورقبة Bajadasaurus ، وكذلك على أمارغاصور من أنواعcazaui ، كانت تخيف الحيوانات المفترسة ".وأشار العالم أيضًا إلى أن الأشواك يمكن أن تكون بنية عظمية مفتوحة أو تكون مغطاة بالجلد.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لديها غمد الكيراتين، مثل قرون العديد من الثدييات.



وأشار الباحث إلى أنه "ربما، في حالة حدوث هجوم أو هجوم من الحيوانات الأخرى، تنكسر بسهولة".ويقترح الخبراء أيضا أن الأشواك كان لها دور في تنظيم درجة حرارة الجسم للحيوان وجعله أكثر جاذبية للجنس الآخر.انتهى

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