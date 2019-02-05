مجلس المثنى يعلن تأجيل عقد جلساته 15 يوماً ويكشف الاسباب

2019/02/05 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قرر مجلس محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، تأجيل عقد جلساته الاعتيادية.

وذكر اعلام المجلس لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ام" المجلس قرر تأجيل عقد جلساته لمدة 15 يوما، نظرا لدخول المجلس بالعطلة التشريعية التي بدأت في الأول من الشهر الحالي".انتهىبواسطة: محمود الاعاجيبي

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