الحياة في المدن المحررة.. وزارة الاتصالات تفتتح تأمين أول مكالمة هاتفية مع قضاء حديثة

2019/02/05 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس افتتح وزير الاتصالات الدكتور نعيم ثجيل الربيعي اليوم الثلاثاء، (5 شباط 2019) أول مكالمة هاتفيه عبر الهاتف الأرضي الضوئي مع قضاء حديثة وناحية بروانة في محافظة الانبار.إعلام وزارة الاتصالات في بيان تابعه “ناس” ذكر أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا” من سعي الوزارة لاعادة الحياة الى المناطق المحررة من تنظيم داعش وليتم […]

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