2019/02/05 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تمكنت قوات الجيش واللجان اليمنية، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ عملية إغارة على مواقع العدوان السعودي في محافظة البيضاء.وقال مصدر عسكري يمني، أن “مجاهدي الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع المنافقين بجبهة ناطع في محافظة البيضاء”، لافتًا إلى أن “المجاهدين تمكنوا من خلال العملية بالإطاحة بعدد من المنافقين”.وكان عدد من مرتزقة السعودية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش واللجان اليمنية تنفذ عملية إغارة في “البيضاء” وتطيح بالمرتزقة alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش واللجان اليمنية تنفذ عملية إغارة في “البيضاء” وتطيح بالمرتزقة) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش واللجان اليمنية تنفذ عملية إغارة في “البيضاء” وتطيح بالمرتزقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).