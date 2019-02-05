2019/02/05 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير: اتفاقية العراق والاردن استغرقت 3 سنوات وتوفر 40 الف فرصة عمل للعاطلين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير: اتفاقية العراق والاردن استغرقت 3 سنوات وتوفر 40 الف فرصة عمل للعاطلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).