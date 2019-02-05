أفغانستان.. هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية يوقع 26 شخصاً قتيلاً

2019/02/05 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقُتل 26 شخصاً على الأقل، معظمهم جنود وعناصر شرطة، في هجوم شنته حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، على قاعدة عسكرية في إقليم "قندوز" شمالي أفغانستان.وقال رئيس مجلس الإقليم، محمد يوسف أيوبي، إن "الهجوم وقع في وقت مبكر، وتسبب بمقتل 23 جندياً على الأقل، و3 عناصر من الشرطة المحلية"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.وأضاف أيوبي أن "12 جندياً آخرين أصيبوا بجروح وأن، هجوم طالبان على القاعدة الواقعة على مشارف عاصمة المقاطعة، استمر لأكثر من ساعتين".وأوضح أن "الجهات المختصة تمكنت من صد الهجوم بعد وصول تعزيزات إلى القاعدة المحاصرة".وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن الهجوم المذكور، وأضاف أن "المسلحين تمكنوا من السيطرة على 3 نقاط تفتيش للشرطة أثناء وقوع الهجوم".

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