2019/02/05 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الاتصالات تكشف عن نقاط جديدة لتهريب سعات الانترنت في كركوك

05/02/2019 16:05:00 PM |

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واع بغداد

كشفت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن نقاط جديدة لتهريب سعات الانترنت في كركوك.

وقالت الهيئة في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )إن "مكتب تحقيقات كركوك 2019 وبالتنسيق مع ووزارة الاتصالات مكتب المفتش العام تمكن من ضبط عملية تهريب سعات انترنت".

واضافت ان "الفريق المختص وبعد فحوصات فنية ومتابعة انشطة الشركات تمكن من كشف منافذ جديدة لتهريب سعات الانترنت، وعلى اثرها تم مصادرة ابراج الانترنت والاجهزة التابعة للشركات المخالفة والتي تقوم بالتهريب الى محافظة كركوك عبر منطقة شوان ومنطقة سيكانين شوراو وبإستخدام الوصلات المايكروية غير المرخصة من قبل الهيئة".

و اشارت الى ان "هذه العمليات تتسبب بالتأثير على الاقتصاد العراقي اذ ينجم عنها خسارات تقدر بملايين الدولارات، فضلا عن الجانب الامني للسعات المهربة بما يقارب ثلاثمائة الف كيكا بايت التي لا تخضع لمراقبة الحكومة".

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