الحلبوسي يلتقي الفياض لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية

2019/02/05 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فالح الفياض.وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد، والتأكيد على تعزيز قدرة المؤسسات الأمنية؛ للنهوض بمهامها.

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