تقرير بريطاني.. يحذر من أختفاء البطاطس

2019/02/05 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير جديد من أن المجتمع البريطاني قد يلاحظ قريبا "اختفاء" البطاطس من قائمة الأطعمة في بلاده، في حال بقيت الأحوال الجوية على ما هي

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