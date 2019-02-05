الاتحاد الاسيوي.. يختار مديراً فنياً للاتحاد العراقي

2019/02/05 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،اليوم الثلاثاء, اختيار مدير فني للمنتخب الوطني بطلب من الاتحاد العراقي.وقال مصدر في الاتحاد في حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز"،إن

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