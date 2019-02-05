ماذا تعرف عن مشروع تطوير البساتين والمشاتل في كربلاء ؟

2019/02/05 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ باهر غالييعد مشروع تطوير البساتين والمشاتل واحد من المشاريع المهمة التي نفذتها مديرية زراعة كربلاء من اجل تكثير وزراعة اصناف نادرة من النخيل والحمضيات والفواكه اضافة الى زراعة الشتلات المختلفة لتزويد مشاريع المديرية بما تحتاجه من مختلف الشتلات.

ولعل اهم ما يميز هذا المشروع هو تفاني واخلاص العاملين فيه من خلال قيامهم بانجاز وتنفيذ مختلف العمليات الزراعية من حراثة الارض وزراعة اشجار الفواكه المختلفة وتقليمها ومكافحتها ورعايتها اضافة الى الاهتمام باشجار النخيل من تكريب وتركيس وتلقيح والعناية بالفسائل بما يجعلها صالحة للزراعة، الى جانب قيامهم بصيانة الآليات والمضخات وغيرها من الاعمال التي تستحق الاشادة والتقدير رغم ان عددهم لايتعدى ستة موظفين.

لذلك كان لزاما علينا ان نسلط الضوء على هذه المجموعة المخلصة في عملها من عمال وموظفين ومهندسين زراعيين.

يقول مدير مشروع البساتين والمشاتل المهندس خالد المسعودي، ان "مشروع البساتين والمشاتل من المشاريع المهمة التي تم انشائها من قبل مديرية زراعة كربلاء وتحتوي على موقعين الموقع الاول لزراعة اشجار النخيل ذات الاصناف الجيدة والرمان الامريكي والعنب والموقع الاخر هو لزراعة مختلف الشتلات التي يتم استخامها في مشاريع المديرية او تزويد دوائر الدولة في حالة وجود فائض من هذه الشتلات".

ويضيف ان "المشروع تبلغ مساحته 16 دونما من ضمنها مشتل مساحة دونم واحد، وبستان رمان صنف امريكي يحتوي على 250 شجرة، وبستان حمضيات يحتوي على مختلف اشجار الحمضيات، وبستان نخيل ويحتوي على 90 نخلة صنف برحي و 75 نخلة صنف خستاوي، وبستان صغير تم زراعتها باشجار العنب الفرنسي صنف موسكات".

ويوضح المسعودي، ان "العاملين بالمشروع هم عامل واحد بصفة عقد وحارس واحد اضافة علي مسلم مشرف زراعي و حيدر علي جاسم حرفي وفاء جبير فرج موظفة حسابات ورغم اختلاف تخصصاتهم".

ويتابع، انهم جميعا يعملون بالمشروع وينجزون جميع الاعمال الزراعية المختلفة في كحراثة المشروع واجراء صيانة عامة للمضخات والآليات الموجودة بالمشروع وعمليات تنظيف اشجار النخيل والعناية بها ومكافحة الاشجار، اضافة الى العمل على ترقيد الفسائل الهوائية لنخيل البرحي وذلك بسبب قلة عدد الفسائل كصفة وراثية لنخيل البرحي اضافة الى تقليم اشجار الرمان اوالعنب".

ويؤكد المسعودي، ان "المشروع يحظى باهتمام مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي الذي يتابع الاعمال الزراعية المختلفة بشكل ميداني ومتواصل.

وختاما قدم مدير مشروع، شكره وتقديره لجميع العاملين للجهود الكبيرة التي يبذلونها، لافتا الى، ان "الاعمال في المشروع تجري على احسن وجه رغم الظروف المالية الصعبة".

تحرير: عامر الشيباني

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