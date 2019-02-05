بهدفي ميمي وعبد الزهرة.. الشرطة يهزم الامانة ويحتفظ بالصدارة

2019/02/05 | 16:49

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بغداد اليوم

حافظ فريق الشرطة بكرة القدم على صدارة قائمة الممتاز، بعد التفوق اليوم الثلاثاء على امانة بغداد 2-1، فيما ...





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