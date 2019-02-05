بالوثيقة..الاعمار تطالب دوائرها بتزويدها باسماء الموظفين لاحتساب مخصصات مهنية لهم

2019/02/05 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الاعمار والاسكان بحسب وثيقة حصلت/موازين نيوز/عليها، دوائرها بتزويدها باسماء الموظفين لغرض احتساب مخصصات مهنية لهم.

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