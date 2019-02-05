البرلمان المصري يقر تعديلات على الدستور تتضمن تمديد فترة الرئاسة لـ6 سنوات

2019/02/05 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان المصري يقر تعديلات على الدستور تتضمن تمديد فترة الرئاسة لست سنوات

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