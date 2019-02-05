التركمان يعلقون على اتفاق الحزبين الكرديين لعقد جلسة مجلس كركوك: لا فائدة لها

2019/02/05 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الجبهة التركمانية العراقية في كركوك، الثلاثاء، على اتفاق الحزبين الكرديين بخصوص عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك، فيما اشارت الى انها لن تكون ذات فائدة.

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