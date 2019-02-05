ألفابت تعاني من زيادة التكاليف وتراجع أسعار إعلانات جوجل

2019/02/05 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عانت شركة ألفابت من زيادة التكاليف وتراجع أسعار الإعلانات في الربع الأخير من 2018، على الرغم من تسجيلها زيادة في الإيرادات.





وأوضح بيان الشركة الأمريكية والصادر أمس الاثنين أن تكلفة كل ضغطة على "جوجل بروبرتيس" والتي تعبر عن كمية رسوم معلني آبل لكل إعلان يتم عرضه على مواقع الويب الخاصة بها، تراجع بنسبة 29% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، وبنحو 9% على أساس فصلي.





وسجلت الشركة زيادة في الإيرادات من الإعلانات بنسبة 20% في الربع الأخير من 2018، إلى 32.63 مليار دولار، مقارنة بـ 27.22 مليار دولار في الربع السابق له من العام الماضي.





كما أعلنت شركة جوجل تحقيق هوامش تشغيلية بنسبة 21% وذلك في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أقل من مستوى 24% في الربع المقارن من عام 2017.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن هوامش التشغيل ستبلغ نسبتها 22%.





وشدد البيان على أن الرسوم التي تدفعها جوجل للشركات مثل آبل مقابل أن تكون محرك البحث الأساسي زادت إلى 7.44 مليار دولار بارتفاع نسبته 13% من مستوى 6.58 مليار دولار في الربع الثالث من 2018، وبنحو 15% من نفس الفترة من 2017.





كما بلغ إجمالي التكاليف والنفقات نحو 31 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 24.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له

وبالرغم من ذلك فإن "آبل" سجلت زيادة في إيرادات الربع الأخير من 2018 إلى 39.27 مليار دولار مقابل 32.32 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.





وفي تعاملات ما قبل الجلسة هبط سهم ألفابت بنحو 2.2% إلى 1108.3 دولار، بالرغم أنه أنهى جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 1.9% عند 1132.8 دولار.





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