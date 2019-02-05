مكتبه: الجبوري تعرض لوعكة صحية حالت دون مشاركته بملتقى الرافدين للحوار

2019/02/05 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب السابق، سليم الجبوري، الثلاثاء، أن الأخير تعرض لوعكة صحية حالت دون مشاركته بملتقى الرافدين للحوار.

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