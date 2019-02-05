2019/02/05 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضر دوملي ورحل الامير الكبير، نعم بعد 75 عاما من قيادة الامارة وشؤون الايزيدية في اصعب الظروف التاريخية التي عمت بالعراق احيانا واخرى في أعقدها بخصوص الايزيدية، استمر الامير الكبير يهج كاريزما كبيرة، ترك خلفه محبة الناس وتقدير الاصدقاء والاعداء، جمع في مجالسه ونقاشاته وديوانه الاضداد والمؤيدين، الحلفاء والمعارضين، مستمعا بأهتمام لكل صغيرة وكبيرة الى […]

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