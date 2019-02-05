الإسترليني يتراجع أدنى 1.30 دولار للمرة الأولى بأسبوعين

2019/02/05 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع الجنيه الإسترليني أدنى مستوى 1.30 دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى في أسبوعين، بعد بيانات اقتصادية.





وأظهرت بيانات رسمية اليوم، تراجع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، ليسجل ثاني أضعف قراءة منذ عام 2012.





بينما شهدت مبيعات التجزئية البريطانية تعافياً من أدنى مستوى في 10 سنوات خلال يناير الماضي.





ويأتي هبوط العملة البريطانية مع ترقب تطورات البريكست وسط اتجاه رئيسة الوزراء تريزا ماي لبداية جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مع آمال حل النقاط العالقة في الصفقة من أجل أن تلقى دعم البرلمان.





وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.2% إلى 1.3005 دولار بعد أن سجل مستوى 1.2997 دولار في وقت سابق من التعاملات.





وخلال نفس الفترة، هبط الإسترليني أمام اليورو بنحو 0.2% ليصل إلى 0.8789 إسترليني.





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