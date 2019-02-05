عضو سابق بالفيدرالي يطالب المستثمرين بمراقبة الاقتصاد وليس ميزانية البنك

2019/02/05 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: طالب الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك المستمرين بأن يكفوا عن مراقبة ميزانية البنك المركزي الأمريكي والتركيز بدلاً من ذلك على الاقتصاد.





وذكر ويليام دادلي في عمود رأي نشرته وكالة "بلومبرج" اليوم الثلاثاء أنه يعاني من "الدهشة والحيرة" من أن الانتباه من جانب المستثمرين يتركز نحو الميزانية العمومية المتعلقة ببنك الاحتياطي، مشيراً إلى أن هناك مذنبون آخرون من المحتمل أن يكونوا السبب وراء التقلبات في الأسواق المالية.





ويقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تدريجي لميزانيته العمومية التي تصل قيمتها إلى 4.5 تريليون دولار، بعد سنوات من شرائه للسندات الحكومية لدعم الاقتصاد والأسواق بعد الأزمة العالمية.





وأضاف دادلي: "في حين أن بعض المستثمرين ألقوا باللوم على عمليات البيع في سوق الأسهم والاضطرابات المالية الأخرى على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الرصيد المالي، كانت هنا أسباب أخرى أدت إلى ذلك".





وتابع الاقتصاد الأمريكي أن الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليست هي التهديد الذي يشير إليه المشاركون في السوق.





وبدلاً من ذلك فإن مسؤول الفيدرالي السابق نصح المستثمرون بدلاً من ذلك بأن يركزوا اهتماماتهم على التوقعات الاقتصادية، "التي ستقود السياسة النقدية وقرارات الفيدرالي بشأن المسار المناسب المتعلق بزيادة معدل الفائدة على المدى القصير وذلك في العام المقبل".





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