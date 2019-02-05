السودان..بالأحرف الأولى اتفاقا للسلام والمصالحة مع 14 حركة مسلحة

2019/02/05 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جاء ذلك بحضور الرئيس السوداني، عمر البشير، ورئيس أفريقيا الوسطى، فاوستان تودايرا، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.وبعد توقيع نص "اتفاق الخرطوم"، صافح ممثلو المجموعات المسلحة الأربعة عشر تواديرا والبشير، أمام سفراء ودبلوماسيين أجانب.وأعلنت حكومة ورئاسة أفريقيا الوسطى أن توقيع الاتفاق رسميا سيتم في العاصمة بانغي "في الأيام المقبلة".انتهى

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