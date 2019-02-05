سليم الجبوري يوضح سبب عدم مشاركته في مؤتمر مركز الرافدين

2019/02/05 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أصدر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، توضيحا حول عدم مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار.بيان للمكتب تلقى”ناس” (5 شباط 2019) نسخة منه أوضح بأنّ ” بعض وسائل الاعلام تناقلت الامتناع عن المشاركة في ملتقى الرافدين للحوار”.وأكد المكتب ” عدم صحة هذا الخبر وأن عارضا صحيا حال دون حضور […]

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