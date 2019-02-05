مكتبه يصدر توضيحا بشأن عدم مشاركة الجبوري في ملتقى الرافدين للحوار

2019/02/05 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أصدر مكتب رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، توضيحا بشأن عدم مشاركة الجبوري في ملتقى الرافدين للحوار.





وقال المكتب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تناقلت بعض وسائل الاعلام ان سليم الجبوري امتنع عن المشاركة في ملتقى الرافدين للحوار، ونؤكد عدم صحة هذا الخبر وأن عارضا صحيا حال دون حضور الجبوري لاعمال الملتقى على ان تقدم الورقة التي كان من المقرر ان يشارك فيها لاحقا”.





وأضاف، “نتمنى النجاح لأعمال الملتقى ونثمن جميع المشاركات الفاعلة من قبل الأساتذة والشخصيات السياسية في البلاد”.

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