2019/02/05 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجموعة من اعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بياناً عبروا فيه عن رفضهم لتصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الذي صرح فيها رهن تعيين المناصب العليا بموافقة البرلمان خرق لمبدأ الفصل بين السلطات.وذكر النواب في بيانهم، انه "يؤسفنا ما صرح به بعض رؤساء السلطات في العراق والتي جاءت من خلال القبة التشريعية باعتبار رهن تعيين المناصب العليا بموافقة البرلمان خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وما يعني انه خلاف للقانون والدستور، وقد فاته ان من يمثل الشعب هم أعضاء مجلس النواب بحسب نص المادة 49 من الدستور العراقي".

وأضاف البيان، أن "الذي يملك الكل يملك الجزء وان الدستور العراقي نص على ان النظام في العراق برلماني اتحادي، كما ان المادة 61 خامسا نصت على ان تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام والإشراف القضائي يتم من قبل مجلس النواب، فضلا عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وكافة مفاصل الدولة".

وتابع، أن "من يملك حق التعيين يملك حق الإقالة والإعفاء من المنصب".

وأشار الى، انه "لا سلطه لأحد على ممثلي الشعب العراقي، لذا على الجميع الالتزام بالدستور الذي هو القانون الأسمى".



انتهى/ ف

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانيون يصدرون بيانا ردا على تصريحات القاضي فائق زيدان) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانيون يصدرون بيانا ردا على تصريحات القاضي فائق زيدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).