القوات اليمنية تنفذ عملية عسكرية على مواقع العدوان السعودي في حرض

2019/02/05 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت القوات اليمنية ،الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة على مواقع العدوان السعودي في حرض.وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن “أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية واسعة جدا في حرض تم خلالها تطهير أكثر من 6 كيلو متر مربع”، مؤكدا وقوع عشرات القتلى والجرحى من قوى العدوان أثناء العملية”.واضاف انه […]

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