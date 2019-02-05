2019/02/05 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أحبطت القوات الأمنية ،الثلاثاء، تسللاً لعناصر عصابات داعش قدمت من سوريا باتجاه العراق.وقال مصدر في الاستخبارات العسكرية، ان “قوة خاصة تابعة لقيادة عمليات نينوى أحبطت محاولة تسلل من قبل مجموعة من عناصر تنظيم داعش الارهابي قادمة من سوريا بإتجاه العراق وقتلت العشرات منهم”.وأضاف، ان “مدفعية قيادة عمليات الانبار قصفت عدّة تجمعات لعناصر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تحبط تسللاً لعصابات داعش على الحدود العراقية السورية alansaar.

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