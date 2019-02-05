الأهلي ينهي عقد مدربه الأرجنتيني غويدي

2019/02/05 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي في تويتر: "الأهلي يُنهي تكليف المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي بقيادة الفريق الأول لكرة القدم".وقدّم رئيس النادي عبد الله بترجي شكره للمدرب على المجهود الذي بذله مع الفريق منذ بداسة الموسم، متمنياً له التوفيق في محطته المقبلة.وقاد غويدي الفريق منذ تعيينه في أيار/مايو الماضي في 18 مباراة في الدوري فاز في 10 منها وتعادل في ثلاث وخسر في خمس ليحتل الفريق المركز الرابع برصيد 33 نقطة بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر وحامل اللقب.

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