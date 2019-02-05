2019/02/05 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية الشوط الاول : القوة الجوية 0 x نفط الوسط 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية الشوط الاول : القوة الجوية 0 x نفط الوسط 1) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية الشوط الاول : القوة الجوية 0 x نفط الوسط 1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).