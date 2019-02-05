أردوغان: اعتراف الدول الغربية بزعيم المعارضة الفنزويلي رئيسا مؤقتا للبلاد انتهاك للقانون

2019/02/05 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ان اعتراف الدول الغربية بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد انتهاك لمبادئ الديمقراطية والقانون الدولي.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية، ان فنزويلا ليست ولاية تابعة لأية دولة ليطلب من رئيسها مغادرة منصبه، لافتا إلى ان بلاده ستقوم بمراجعة علاقاتها الثنائية مع هذه البلدان بصورة شاملة اعتبارا من اللحظة الحالية، وحتى ترفض هذه الدول جميعها خطط المتآمرين.

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