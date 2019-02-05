2019/02/05 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ،الثلاثاء، الكيان الصهيوني برد حاسم ما لم يتم الكفّ عن ضرب سوريا.وقال شمخاني خلال استقبال وزير الخارجية السوري وليد المعلم انه ” في حال استمرار الاعتداءات الصهيونية على سوريا سيتم تنشيط التدابير المتخذة للردع والرد الحازم والمناسب بشكل يكون درساً لحكام الكيان الصهيوني المجرمين”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شمخاني: سنرد بقوة على الكيان الصهيوني ما لم يكفّ عن ضرب سوريا alansaar.

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