2019/02/05 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بالافراج عن الفريق الصحفي الذي تم احتجازه في مدينة الطب.وقال المصدر في حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة.. تؤكد الافراج عن الفريق الصحفي الذي تم احتجازه في مدينة الطب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة.. تؤكد الافراج عن الفريق الصحفي الذي تم احتجازه في مدينة الطب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).