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مديرية شهداء واسط: شمول الجرحى الحاصلين على نسبة عجزٍ من ١ ٪ الى ٤٥ ٪ بالرواتب التقاعدية
2019/02/05 | 17:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - واسط

  أعلنت مديرية شهداء واسط اليوم الثلاثاء عن شمول الجرحى من ضحايا جرائم الارهاب من شريحة الكسبة بالرواتب التقاعدية.

مدير المديرية نصير

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