2019/02/05 | 17:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - واسط
أعلنت مديرية شهداء واسط اليوم الثلاثاء عن شمول الجرحى من ضحايا جرائم الارهاب من شريحة الكسبة بالرواتب التقاعدية.
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أعلنت مديرية شهداء واسط اليوم الثلاثاء عن شمول الجرحى من ضحايا جرائم الارهاب من شريحة الكسبة بالرواتب التقاعدية.
مدير المديرية نصير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية شهداء واسط: شمول الجرحى الحاصلين على نسبة عجزٍ من ١ ٪ الى ٤٥ ٪ بالرواتب التقاعدية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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