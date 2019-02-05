مديرية شهداء واسط: شمول الجرحى الحاصلين على نسبة عجزٍ من ١ ٪ الى ٤٥ ٪ بالرواتب التقاعدية

2019/02/05 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - واسط

أعلنت مديرية شهداء واسط اليوم الثلاثاء عن شمول الجرحى من ضحايا جرائم الارهاب من شريحة الكسبة بالرواتب التقاعدية.



مدير المديرية نصير

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