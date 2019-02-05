2019/02/05 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

أكد عضو تحالف الفتح عباس شعيل عودة، اليوم الاثين، ان هناك حاجة ملحة لحضور رئيس مجلس الوزارء عادل ع...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الفتح يكشف عن الملفات التي سيناقشها البرلمان مع عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الفتح يكشف عن الملفات التي سيناقشها البرلمان مع عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).