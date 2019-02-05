English | كوردى


تعرف على أسعار الدولار في البورصة المحلية
2019/02/05 | 17:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119.700، وكانت الأسعار ليوم أمس الاثنين 119.600. 

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة 

سعر بيع الدولار = 120.000 دينار. 

سعر شراء الدولار = 119.000 دينار. 

انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أسعار الدولار في البورصة المحلية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أسعار الدولار في البورصة المحلية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا