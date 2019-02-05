تعرف على أسعار الدولار في البورصة المحلية

2019/02/05 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119.700، وكانت الأسعار ليوم أمس الاثنين 119.600.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة

سعر بيع الدولار = 120.000 دينار.

سعر شراء الدولار = 119.000 دينار.

انتهى..م.ر

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