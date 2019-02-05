شمخاني: الرد الحازم جاهز في حال استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على سورية والمقاومة

2019/02/05 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونوه شمخاني، خلال استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم والوفد المرافق في طهران، بـ"الوتيرة المتنامية للعلاقات بين طهران ودمشق في مختلف المجالات خاصة التجارية والاقتصاية"، لافتا إلى أن "عودة الامن الى سوريا هي فرصة مهمة لايصال الخدمات للشعب".وقال شمخاني إن "الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما كانت الى جانب سوريا في محاربة الارهاب، فهي لن تبخل في تقديم الدعم والاستشارة في مرحلة اعادة اعمارها"، منوهاً أن "التعاون بين البلدين في محاربة الارهاب التكفيري حقق انجازات لايمكن انكارها للمنطقة والامن الدولي، وان هذه الوتيرة ستستمر حتى انتهاء الازمة الامنية في هذا البلد".وأضاف شمخاني، "أن أعداء العالم الاسلامي لاسيما أمريكا والكيان الصهيوني، يحاولون استهداف مصالح الدول الاسلامية، في الأمن والتقدم الاقتصادي عبر ايجاد وتعزيز النزاع والتفرقة"، لافتا إلى أن "عراقيل الغرب المتعددة واطماعه في العملية السياسية الجارية في سوريا، تؤكد أن مواقفهم وذرائعهم غير المنطقية هي فقط لدعم استمرار الازمة في هذا البلد".بدروه، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، "أن تواجد المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا هو بدعوة من الحكومة السورية ولدعم القوات السورية في مواجهة الارهاب"، لافتا إلى أن "المسار السياسي احد الخيارات المهمة لاجتياز الازمة"، منوهاً بأن الحكومة السورية ستواصل بجدية الحوار مع المعارضين غير المسلحين الذين يؤمنون بوحدة سوريا".وأشاد المعلم بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لسوريا حكومة وشعباً، معتبراً أن تحقيق السلام والامن المستدام في المنطقة مرتبطا بتغيير التوجه من قبل بعض الدول في دعمها للارهاب ومحاربة فلول عناصر جبهة النصرة الارهابية وباقي الجماعات المرتبطة بها".انتهى.ص.هـ.ح.

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