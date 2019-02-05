عبد المهدي يترأس مجلس الأمن الوطني ويتخذ قرارات وتوصيات

2019/02/05 | 17:51

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اكدت اللجنة الامنية في مجلس ناحية ابي صيدا (25كم شمال شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، الثلاثاء 05 شباط 2019، أن حادثة مقتل طفل في قرية المخيسة شمال شرق بعقوبة مساء الاثنين، نفذها تنظيم داعش كفعل انتقامي.

وقال رئيس ال

بغداد اليوم- ديالى

دعا مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء 05 شباط 2019، الى حسم مصير اكثر من الفي مقاتل من الصحوات داخل المحافظة، مبينا أنهم يقاتلون منذ 12 سنة بدون حقوق.

وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، الثلاثاء (5 شباط 2019)، بمقتل مقاول وإصابة آخر، خلال مشاجرة بين عدد من المقاولين، جنوب بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص يعملون مقاولين تطورت الى استخدام الاسلحة ا

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