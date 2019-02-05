الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يتوصلان لاتفاق

2019/02/05 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطتي الكردستاني سعدي احمد بيرة، الثلاثاء، عن التوصل الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لعقد جلسة لبرلمان كردستان ومجلس محافظة كركوك في الـ 18 من الشهر الحالي.وقال بيرة في مؤتمر صحفي بعد المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني في اربيل ، ان “الطرفين اتفقا على عقد جلسة لبرلمان كردستان ...

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