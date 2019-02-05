العاهل الأردني: تعيينات الحكومة يجب أن تكون على أساس الكفاءة

2019/02/05 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، ضرورة أن تكون التعيينات في الحكومة على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة.

ووجه العاهل الأردني، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، الحكومة الأردنية بشرح قراراتها اليوم للأردنيين، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق.

وشدد الملك عبد الله على ضرورة محاسبة الموظف والمسؤول على أي تقصير في الأداء، وأن تكرس جهود الجميع للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقال “نريد أن نخدم مواطنينا بشفافية وإخلاص”.

ويأتي حضور العاهل الأردني لجانب من جلسة الوزراء الطارئة عقب تعيين 4 أشخاص في مناصب مختلفة، تبين لاحقا أن جميعم أشقاء لنواب في مجلس البرلمان الحالي، الأمر الذي أثار غضب الشارع الأردني، الذي طالب بتحقيق العدالة وتكافئ الفرص في التعيينات.

أكد الملك عبد الله على ضرورة تسهيل الإجراءات والمعاملات على المواطنين والمستثمرين وعدم تعقيدها، لافتا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، الذي من شأنه سد منافذ الفساد، وتوفير الوقت والجهد.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، أشار الملك عبد الله إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة أخيرا بهذا الخصوص، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطبيق نهج الشفافية والوضوح، الذي يشكل ركنا أساسيا في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.

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