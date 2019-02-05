2019/02/05 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار إعلان الأرباح الفصلية للشركات وترقب خطاب حالة الاتحاد.





وكان قطاعا التكنولوجيا والسلع الكمالية هما الأفضل أداءً في "وول ستريت"، كما قاد سهما "بيونج" و"ميرك" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز".





وارتفعت أرباح وإيرادات "ألفابت" بأكثر من توقعات المحللين، لكن السهم تراجع بنحو 0.3% مع زيادة في التكاليف وتراجع أسعار إعلانات جوجل خلال الربع الرابع من العام الماضي.





ويترقب المستثمرون خطاب حالة الاتحاد الذي يُلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس في وقت لاحق من اليوم.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 110.7 نقطة، ليصل إلى 25350.1 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بوزر" بنسبة 0.2% إلى 2731.3 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.3% إلى 7371.5 نقطة.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنسبة 0.08%إلى 95.924.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع استمرار إعلان الأداء المالي للشركات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع استمرار إعلان الأداء المالي للشركات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).