وزير ألماني يدعو لتدابير تمنع الأجانب من شراء الشركات الكبرى

2019/02/05 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: دعا وزير الاقتصاد الألماني إلى إنشاء صندوق استثماري حكومي من شأنه التدخل لمنع عمليات الاستحواذ من قبل المؤسسات الأجنبية على الشركات الكبرى في ألمانيا.





وقال "بيتر ألتماير"في وثيقة توضح "الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2030" لألمانيا، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي أن تكون الدولة قادرة على الحصول على حصص في شركات لفترة محدودة وفي حالات بالغة الأهمية.





وتأتي هذه المبادرة في إطار التصدي للاستثمار الصيني في الشركات الألمانية التي اكتسبت زخمًا بعد أن استحوذت شركة الأجهزة الطبية الصينية "ميديا" على شركة "كوكا" الألمانية المتخصصة في مجال الروبوتات في عام 2016.

وكان تقرير صحفي قد ذكر أن وزير الاقتصاد الألماني اقترح خفض الحد الأدنى للاستثمارات من جانب شركات غير تابعة للاتحاد الأوروبي والتي يمكن اعتباره يشكل خطراً أمنياً في مجالات مثل البنية التحتية والبنية التحتية الحيوية.





وذكر التقرير في ديسمبر الماضي، أن الاقتراح يهدف إلى الحصول على حصة بنسبة 10% أو أكثر من شركة ألمانية سيخضع للمراجعة من قبل الحكومة، مقارنة مع نسبة 25% في الوقت الحالي.





كما دعا "ألتماير" إلى إدخال تغييرات على قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه يركز بشكل كبير على الأسواق الوطنية والإقليمية ولا يولي اهتمامًا كافيًا للأسواق العالمية.

وأضاف "ألتماير" أنه على الحكومة الألمانية أن تسعى إلى تحقيق هدف زيادة حصة الصناعة في القيمة المضافة الإجمالية لألمانيا من 23 إلى 25% بحلول عام 2030.

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