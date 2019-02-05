2019/02/05 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الأمريكي: داعش لا يسيطر سوى على أقل من 20 ميلا مربعا من الأراضي السورية

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