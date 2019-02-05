وزير التخطيط يبحث مع الدخيل الخطط الاستراتيجية لإعادة تأهيل مناطق المكون الإيزيدي

2019/02/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، النائب السابق عن المكون الإيزيدي فيان الدخيل،

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