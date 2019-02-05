مصدر: عبدالمهدي يجري مناقلة عاجلة بين وزارتين إثر “مشاحنات سياسية”

2019/02/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد قال مصدر سياسي مطلع إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعتزم إجراء مناقلات في مناصب عليا داخل وزارتي الصحة والداخلية، وذلك إثر مشاحنات سياسية.وذكر المصدر لـ”ناس” اليوم ( 5 شباط 2019) إن “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يعتزم تكليف ياسين طاهر الياسري بمنصب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية بالوكالة، ونقل عقيل الخزعلي إلى […]

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