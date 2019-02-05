وزير التخطيط: 6 مختبرات حدودية ستفحص البضائع التركية.. ويلدز يرد

2019/02/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد بحث وزير التخطيط نوري الدليمي اليوم الثلاثاء، آليات فحص السلع المتبادلة مع تركيا وذلك خلال لقائه سفير أنقره في فاتح يلدز.وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقى “ناس” نسخة منه اليوم ( 5 شباط 2019) أن الدليمي “استقبل السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز ، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث آليات […]

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