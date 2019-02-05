متنبئ جوي يكشف للفرات الايام الممطرة ويحذر من هذا الشيء

2019/02/05 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف المتنبئ الجوي قاسم عطية، اليوم الثلاثاء، عن الايام التي ستشهد امطارا خلال الاسبوع الحالي فيما حذر مرتادي البحر من" ارتفاع الموج".

وقال عطية لوكالة {الفرات نيوز} انه "من المتوقع ان تتأثر جميع مدن البلاد بحالة جوي ممطرة تبدأ من مساء يوم غد الاربعاء، حيث تبدأ السحب بالاندفاع من الجهة الغربية للعراق".واشار الى ان "الطقس سيكون يوم الخميس غائما الى غائم جزئي، والامطار ستكون في الجهة الغربية والشمالية وتكون غالبا غزيرة على فترات في مدينة الموصل"، لافتا الى ان "مساحات الامطار تمتد الى المناطق الاخرى وتكون بمختلف الاوقات خفيفة الى معتدلة وتمتد حتى يوم السبت المقبل".واضاف ان "الرياح تتحول بشكل تدريجي الى الاتجاه الجنوبي الغربي، وتنخفض درجات الحرارة في المناطق الشمالية، ومن المتوقع ان تستقر درجات الحرارة في الاسبوع المقبل ولا توجد أي موجة برد"، مشيرا الى "توقعات بهطول الثلوج في المرتفعات الجبلي فقط".وحذر عطية "مرتادي البحر من نشاط امواجه يومي الخميس والجمعة المقبلين، فيما ستكون الاجواء والرياح مستقرة وهنالك توقعات بموجات برودة وامطار".انتهى

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