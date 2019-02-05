مجلس الامن الوطني يناقش تقييم تحركات داعش في الانبار

2019/02/05 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ، والتي خصصت لتقييم الوضع الأمني في عدد من المحافظات ، الى جانب القضايا المستجدة.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" المجلس ناقش تقييم تحركات عصابات داعش الارهابية في محافظة الانبار ، وورقة عمل عن القيادة والسيطرة وطبيعة المهام الموكلة للقوات الأمنية في محافظة كركوك".واضاف" كما بحث مجلس الأمن الوطني ورقة موحدة عن تقارير الجهات الأمنية بشأن الوضع الأمني في محافظة نينوى ، ونتائج زيارة رئيس اركان الجيش الى محافظة ديالى"، مشيرا الى" اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة".انتهى

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