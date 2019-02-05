القوات الأمنية تسيّر دوريات لحماية الشاحنات القادمة من الأردن

2019/02/05 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أعلن عضو مجلس محافظة الانبار، الثلاثاء، عن تسيير دوريات أمنية لحماية الشاحنات القادمة من منفذ طربيل الحدودي باتجاه محافظات العراق الأخرى.وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “القوات الأمنية سيّرت للمرة الأولى دوريات امنية لحماية الشاحنات القادمة من منفذ طربيل الحدودي غربي الانبار، باتجاه محافظات العراق […]

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