2019/02/05 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلعزز فريق الشرطة لكرة القدم، صدارته للدوري العراقي الممتاز، بتغلبه على امانة بغداد 2-1 في اللقاء الذي جرى على ملعب بغداد، في اطار مباريات الجولة الـ15 من منافسات دوري الكرة الممتاز. وتمكن اللاعب مهند علي "ميمي" من تسجيل الهدف الأول للقيثارة الخضراء في الدقيقة 47، قبل ان يضاعف علاء عبد الزهرة النتيجة تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 71، ليتمكن بعدها فريق امانة بغداد من تقليص الفارق الى هدف واحد حين تمكن محمد سلام من تسجيل الهدف الوحيد لابناء العاصمة.وشهدت المباراة طرد اللاعب ايمن رزيج في الدقيقة 85، لتنتهي المواجهة بفوز القيثارة الخضراء بهدفين لهدف.وبهذا رفع فريق الشرطة رصيده الى النقطة 36 منفرداً في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد بغداد عند النقطة 11 في المركز التاسع عشر.وأما بقية المباريات، فقد تمكن اربيل من التغلب على الميناء 1-0، وفاز الكرخ على الديوانية 2-0.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يفوز على أمانة بغداد ويعزز صدارته للدوري العراقي الممتاز) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يفوز على أمانة بغداد ويعزز صدارته للدوري العراقي الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).