الفياض: الخلافات بين امريكا وايران تؤثر على الوضع الامني في العراق

2019/02/05 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مستشار الامن الوطني، فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، ان الخلافات بين امريكا وايران تؤثر على الوضع الامني في العراق، فيما لفت الى ان الوضع الامني في العراق مهم للمنطقة.وقال الفياض خلال جلسة حوارية لملتقى الرافدين المنعقد في بغداد وحضرته "الغد برس؛، اننا ؛بحاجة الى اصلاح القطاع الامني في العراق"، مبينا ان الوضع الامني في العراق "مهم للمنطقة عموما وظهور داعش حرك مكامن الشعب واثرت في كل المنطقة". واشار الى ان "الخلافات الامريكية الايرانية تؤثر على الوضع العراقي وعلى الاجهزة الامنية"، مضيفا "نحن بعد 2014 والجيش والشعب بحالة افضل".ولفت الى انه "بعيد عن الاصطفاف السياسي لايمكن فصل العراق عن العقوبات الامريكية المفروضة على ايران؛. واوضح ان "كل الاقليم يعاني من تداعيات عدم الاستقرار وخلق المشاكل وهذا المنهج السلبي بدأ يواجه المشاكل"، مشيرا الى انه "متفائل بان المنطقة مقبلة على معادلة منتضمة؛.

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