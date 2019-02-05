وزير التخطيط يؤكد للسفير التركي اهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين

2019/02/05 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، في ديوان الوزارة، اليوم الثلاثاء، مع السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز والوفد المرافق له، آليات الفحص المتبادل للسلع، وسبل تعزيزها ما يخدم مصالح البلدين.

وأوضح المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته "الغد برس" ان "اللقاء الذي حضره ظفر صويلو، رئيس مؤسسة الاعتماد التركية، وسعد عبدالوهاب رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي، ان الدليمي اكد خلاله أهمية توقيع مذكرة تفاهم تعزز من حجم التعاون الاقتتصادي والاستثماري بين البلدين".

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